В школе рядом с местом крушения Су-34 в Ейске отменили занятия — чтобы поберечь детей

В городе Ейск (Краснодарский край) 18 октября отменили занятия в школе, которая находится рядом с местом крушения самолёта Су-34 в жилом квартале. Об этом ТАСС рассказал глава Ейского района Роман Бублик.
«Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом не находились», — сказал Бублик.
По его словам, МЧС продолжает работать на месте трагедии. Дом обследуют с помощью диагностического комплекса «Струна», чтобы оценить его скрытые повреждения.
Из числа эвакуированных, по данным агентства, более 500 человек разместились у родственников и знакомых. Пункт временного размещения принял 23 человека.
Российский самолёт Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Начался пожар. Погибли в общей сложности 13 человек, в том числе трое детей. Пострадавших 19, четверо в тяжёлом состоянии на ИВЛ.
Пилоты успели катапультироваться.
Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим в состоянии средней и тяжелой степени — по 400 тысяч, за потерю имущества — по 100 тысяч на каждого члена семьи. Также администрация частично оплатит похороны.