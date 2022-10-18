В школе рядом с местом крушения Су-34 в Ейске отменили занятия — чтобы поберечь детей

В городе Ейск (Краснодарский край) 18 октября отменили занятия в школе, которая находится рядом с местом крушения самолёта Су-34 в жилом квартале. Об этом ТАСС рассказал глава Ейского района Роман Бублик.



«Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом не находились», — сказал Бублик.



По его словам, МЧС продолжает работать на месте трагедии. Дом обследуют с помощью диагностического комплекса «Струна», чтобы оценить его скрытые повреждения.

