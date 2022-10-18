    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, ю-з

    759мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.76eur60.56

    В школе рядом с местом крушения Су-34 в Ейске отменили занятия — чтобы поберечь детей

    1682
    обсудить

    В городе Ейск (Краснодарский край) 18 октября отменили занятия в школе, которая находится рядом с местом крушения самолёта Су-34 в жилом квартале. Об этом ТАСС рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

    «Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом не находились», — сказал Бублик.

    По его словам, МЧС продолжает работать на месте трагедии. Дом обследуют с помощью диагностического комплекса «Струна», чтобы оценить его скрытые повреждения.

    Из числа эвакуированных, по данным агентства, более 500 человек разместились у родственников и знакомых. Пункт временного размещения принял 23 человека.

    Российский самолёт Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Начался пожар. Погибли в общей сложности 13 человек, в том числе трое детей. Пострадавших 19, четверо в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

    Пилоты успели катапультироваться.

    Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим в состоянии средней и тяжелой степени — по 400 тысяч, за потерю имущества — по 100 тысяч на каждого члена семьи. Также администрация частично оплатит похороны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close