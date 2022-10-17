После крушения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело. Путину доложили

Президент РФ Владимир Путин просит оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал при крушении. Для этого он поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск.

«На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

По факту крушения самолета Су-34 в городе Ейск Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, пострадало 17 квартир. Для жильцов дома начали устанавливать пункт помощи. На месте работают медики, информация о пострадавших и погибших уточняется.



Сообщалось, что огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. О том, что известно о крушении, читайте в нашем онлайн-репортаже.

