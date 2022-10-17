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    Самолет упал на жилые дома в Ейске

    После крушения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело. Путину доложили

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    По факту крушения самолета Су-34 в городе Ейск Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    «На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

    Президент РФ Владимир Путин просит оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал при крушении. Для этого он поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск.

    Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, пострадало 17 квартир. Для жильцов дома начали устанавливать пункт помощи. На месте работают медики, информация о пострадавших и погибших уточняется.

    Сообщалось, что огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. О том, что известно о крушении, читайте в нашем онлайн-репортаже.

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