    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    763мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.76eur60.56
    ТЕМА ДНЯ

    Самолет упал на жилые дома в Ейске

    После падения самолета в доме в Ейске повреждено 15 квартир. Огонь охватил 2 тысячи «квадратов»

    6303

    В доме в Ейске, на который упал самолет, повреждено 15 квартир. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщает 17 октября ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выехал на место происшествия. «Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал он в телеграм-канале.

    Информация о погибших и пострадавших уточняется. Прокуратура начала проверку.

    По данным Минобороны, во дворе жилого квартала упал самолет Су-34. Летчики катапультировались.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ4

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close