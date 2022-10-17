После падения самолета в доме в Ейске повреждено 15 квартир. Огонь охватил 2 тысячи «квадратов»

В доме в Ейске, на который упал самолет, повреждено 15 квартир. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщает 17 октября ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выехал на место происшествия. «Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал он в телеграм-канале.
Информация о погибших и пострадавших уточняется. Прокуратура начала проверку.
По данным Минобороны, во дворе жилого квартала упал самолет Су-34. Летчики катапультировались.