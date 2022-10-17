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    «Не самое подходящее время». Силуанов объяснил, почему сейчас не стоит брать с россиян больше налогов

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    Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас «далеко не самое подходящее время» для увеличения налогов в России. По его словам, этот вопрос на данный момент «неактуальный».

    «Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем», — сообщил он 17 октября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по РИА Новости).

    Ранее стало известно, что в России 1 декабря 2022 года произойдет повторная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «Фонтанка» рассказывала, на сколько подорожает «коммуналка» в Петербурге и когда потом ждать следующего повышения.

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