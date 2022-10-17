«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство «Весты» в марте

Флагман «АвтоВАЗа» — модель LADA Vesta — планируется вернуть на конвейер весной 2023 года. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации 17 октября рассказал президент российского автогиганта Максим Соколов.



«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели LADA Vesta. Кстати, на прошлой неделе был сварен уже первый кузов на новом прототипе Vesta», — цитирует Соколова ТАСС.