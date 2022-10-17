«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство «Весты» в марте

Флагман «АвтоВАЗа» — модель LADA Vesta — планируется вернуть на конвейер весной 2023 года. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации 17 октября рассказал президент российского автогиганта Максим Соколов.
«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели LADA Vesta. Кстати, на прошлой неделе был сварен уже первый кузов на новом прототипе Vesta», — цитирует Соколова ТАСС.
Кроме того, по словам президента «АвтоВАЗа», компания ведет переговоры с «Яндекс.Такси» о закупке для нужд таксопарка и каршеринга 50 тысяч «Вест». Соколов также предложил внести в закон о такси, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, требования к степени локализации машин, используемых в такси и каршеринге. Ранее глава «АвтоВАЗа» предлагал законодательно ввести норму по наличию российских автомобилей в автопарках такси.
Весной — в начале лета «АвтоВАЗ» несколько раз приостанавливал производство из-за нехватки комплектующих, а продажи марки в июне обвалились более чем на 80%. Также в связи с боевыми действиями на Украине из России ушел Renault, а активы компании были переданы в государственную собственность. Но в Минпромторге подчеркивали, что, несмотря на это, вся линейка «Лад» будет сохранена. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил производство с упрощенной Lada Granta. В середине июля на конвейер вернулась трехдверная Niva Legend, а через месяц — Niva Travel. В конце этого года — начале следующего планируется возобновить выпуск универсала LADA Largus.