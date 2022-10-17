Программу «Семейная ипотека» продлили до 2024 года

Действие программы «Семейная ипотеки» продлевается. Об этом 17 октября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», – заявил он на совещании с вице-премьерами (цитата по РИА Новости).



По словам Мишустина, в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. Общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.

