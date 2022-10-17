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    Программу «Семейная ипотека» продлили до 2024 года

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    Действие программы «Семейная ипотеки» продлевается. Об этом 17 октября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», – заявил он на совещании с вице-премьерами (цитата по РИА Новости).

    По словам Мишустина, в следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. Общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.

    Глава института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко ранее предложил сделать семейную ипотеку бессрочной. Он назвал ее «мощной демографической программой».

    Программа «Семейная ипотека» была запущена в начале 2018 года. Участниками программы могут стать семьи с одним ребенком и последующими детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Семьи могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет.

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