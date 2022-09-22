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    Мутко предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной

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    2 комментария

    В России программа «Семейная ипотека» может стать бессрочной. С таким предложением выступил 21 сентября глава института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Я считаю, что её можно и дальше смотреть, — она заканчивается в следующем году, в 2023-м, — можно рассмотреть её продление, делать тоже бессрочно», — сказал Мутко. Он назвал «Семейную ипотеку» «мощной демографической программой».

    Также Мутко отчитался о темпах возведения жилья: с 2000 года жилищное строительство увеличилось в три раза. А за восемь месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию уже 70 млн кв. м жилья, в прошлом году было 93 млн.

    Ранее премьер Михаил Мишустин объявил о том, что правительство РФ решило продлить программу «Сельской ипотеки» на неограниченный срок. Ставка останется прежней — не больше 3%.

    Программа «Семейная ипотека» была запущена в начале 2018 года. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. Участниками программы могут стать семьи с одним ребенком и последующими детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Семьи могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет.

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    Комментарии 2

    ssr22 Сен 2022 в 18:26
    Мутко?
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