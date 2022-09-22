Мутко предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной

В России программа «Семейная ипотека» может стать бессрочной. С таким предложением выступил 21 сентября глава института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.



«Я считаю, что её можно и дальше смотреть, — она заканчивается в следующем году, в 2023-м, — можно рассмотреть её продление, делать тоже бессрочно», — сказал Мутко. Он назвал «Семейную ипотеку» «мощной демографической программой».



Также Мутко отчитался о темпах возведения жилья: с 2000 года жилищное строительство увеличилось в три раза. А за восемь месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию уже 70 млн кв. м жилья, в прошлом году было 93 млн.

