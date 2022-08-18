Программу «Сельская ипотека» в России продлили навечно

Правительство РФ решило продлить программу «Сельской ипотеки» на неограниченный срок. Об этом 18 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



По его словам, теперь жители села смогут оформить кредиты на покупку или постройку собственного дома, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. Ставка останется прежней — не больше 3%.



«Сегодня хочу сказать еще об одном решении — о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок её действия не будет ограничен», — сказал Мишустин (цитата по РИА Новости).

