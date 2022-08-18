Программу «Сельская ипотека» в России продлили навечно

Правительство РФ решило продлить программу «Сельской ипотеки» на неограниченный срок. Об этом 18 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, теперь жители села смогут оформить кредиты на покупку или постройку собственного дома, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. Ставка останется прежней — не больше 3%.
«Сегодня хочу сказать еще об одном решении — о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок её действия не будет ограничен», — сказал Мишустин (цитата по РИА Новости).
Он отметил, что сегодня все больше россиян хотят жить в своем доме. Тенденция, когда люди переезжали из крупных городов в малые, частный сектор или сельскую местность, наиболее чётко сформировалась во времена пандемии.
За семь месяцев 2022 года более 35 миллионов квадратных метров введенного жилья приходится на индивидуальные дома, что составляет больше половины от общего объема (почти 58 кв. м).