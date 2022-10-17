К скамейкам — вплавь. Парк Дубки подтопило

В Петербурге есть первые значительные подтопления. Вода дошла до парка «Дубки» в Сестрорецке, расположенного рядом с Финским заливом.

В парке под воду ушли значительные площади: не пройти по дорожкам, не подобраться к скамейкам.

Впрочем, в парках сейчас опасно. В связи с усилением ветра городская администрация закрыла вход в те скверы и сады, где есть ограждения. Есть информация как минимум об одном упавшем дереве.



Между тем вода в Неве стала уходить. Примерно за час уровень на посту у Горного института упал на 4 сантиметра — до 117, по данным на 13:35.

