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    К скамейкам — вплавь. Парк Дубки подтопило

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    В Петербурге есть первые значительные подтопления. Вода дошла до парка «Дубки» в Сестрорецке, расположенного рядом с Финским заливом.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В парке под воду ушли значительные площади: не пройти по дорожкам, не подобраться к скамейкам.

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    Впрочем, в парках сейчас опасно. В связи с усилением ветра городская администрация закрыла вход в те скверы и сады, где есть ограждения. Есть информация как минимум об одном упавшем дереве.

    Между тем вода в Неве стала уходить. Примерно за час уровень на посту у Горного института упал на 4 сантиметра — до 117, по данным на 13:35.

    Вечером 16 октября в Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности. Сегодня закрыли дамбу. При этом на фоне необычно высокой температуры в Ленинградской области прогремели грозы.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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