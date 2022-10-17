Расцветают яблоня и груша. Петербуржцы заметили цветы и ягоды — землянику и малину

В середине октября некоторым растениям в Петербурге показалось, что наступила весна. У других ещё лето в разгаре.



Фотографии цветов и плодов публикует 17 октября сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». В Пушкинском районе у подписчицы цветёт яблоня, в Кировском районе Ленинградской области — груша. На севере Петербурга нашли плодоносящие малину и землянику.

