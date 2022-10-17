    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 7

    5 м/с, ю-з

    756мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.06eur62.47

    Расцветают яблоня и груша. Петербуржцы заметили цветы и ягоды — землянику и малину

    2250
    обсудить
    Фото: Антон Кубышкин/Грибы и Грибники СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    В середине октября некоторым растениям в Петербурге показалось, что наступила весна. У других ещё лето в разгаре.

    Фотографии цветов и плодов публикует 17 октября сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». В Пушкинском районе у подписчицы цветёт яблоня, в Кировском районе Ленинградской области — груша. На севере Петербурга нашли плодоносящие малину и землянику.

    В этом году действительно довольно тёплая осень. Было много солнечных дней, но в октябре начался период наводнений. Сегодня усилился ветер, и в Неве прибыла вода. На дамбе закрыли часть затворов.

    Фото: Антон Кубышкин/Грибы и Грибники СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close