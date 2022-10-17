Расцветают яблоня и груша. Петербуржцы заметили цветы и ягоды — землянику и малину

В середине октября некоторым растениям в Петербурге показалось, что наступила весна. У других ещё лето в разгаре.
Фотографии цветов и плодов публикует 17 октября сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». В Пушкинском районе у подписчицы цветёт яблоня, в Кировском районе Ленинградской области — груша. На севере Петербурга нашли плодоносящие малину и землянику.
В этом году действительно довольно тёплая осень. Было много солнечных дней, но в октябре начался период наводнений. Сегодня усилился ветер, и в Неве прибыла вода. На дамбе закрыли часть затворов.