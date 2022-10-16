После подсолнухов Ван Гога от экоактивистов в Лондоне досталось Aston Martin, фасад стал оранжевым

Активисты, которые несколько дней назад вылили банку супа на картину Ван Гога «Подсолнухи», на этот раз принесли на акцию ведро оранжевой краски. Залита часть вывески и несколько витрин. На этом фоне с речью о необходимости приостановить выдачу лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений выступил молодой человек в красной юбке. Некоторые из тех, кто сидел на асфальте, приклеили себя к дороге, как и девушки в музее приклеились к стене под картиной.

О том, что Великобритания намерена выдать лицензии на новые разработки, стало известно в начале сентября. Активисты требуют работать над скорейшим переходом к альтернативным источникам энергии.

Примерно с таким же посылом несколько месяцев назад активисты приклеились к картине «Весна» Боттичелли, которая выставлена во флорентийской галерее Уффици. Шедевр, как и «Подсолнухи», спасло защитное стекло.