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    Экоактивисты во Флоренции приклеили себя к картине Боттичелли

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    С лозунгами «нет газу, нет углю» активисты пришли во флорентийскую галерею Уффици. Они приклеили себя к полотну Боттичелли «Весна».

    Как объяснили активисты движения «Последнее поколение» на своем сайте 22 июля, акция прошла в музее по двум причинам. Во-первых, сейчас высокий туристический сезон и в галерее много посетителей. Во-вторых, защищать природную красоту надо так же, как и шедевры, созданные человеком.

    Активисты отметили, что картина не пострадала и пострадать не могла. Она находится под защитным стеклом, но и оно не испорчено — молодые люди заранее консультировались с реставраторами и выбрали клей, который не оставит следов.

    Ранее сообщалось, что под такую же капсулу, как «Весна» Боттичелли, поместят картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее.

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