Экоактивисты во Флоренции приклеили себя к картине Боттичелли

С лозунгами «нет газу, нет углю» активисты пришли во флорентийскую галерею Уффици. Они приклеили себя к полотну Боттичелли «Весна».

Как объяснили активисты движения «Последнее поколение» на своем сайте 22 июля, акция прошла в музее по двум причинам. Во-первых, сейчас высокий туристический сезон и в галерее много посетителей. Во-вторых, защищать природную красоту надо так же, как и шедевры, созданные человеком.

Активисты отметили, что картина не пострадала и пострадать не могла. Она находится под защитным стеклом, но и оно не испорчено — молодые люди заранее консультировались с реставраторами и выбрали клей, который не оставит следов.