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    «Ивана Грозного и его сына Ивана» закроют пуленепробиваемой капсулой, как у Боттичелли

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    Картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» спрячут под пуленепробиваемым стеклом. Об этом 6 июля сообщило РИА Новости.

    Стекло будет «антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым», такой же капсулой закрыты произведения «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции, рассказала агентству директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

    Картина пострадала от вандального нападения 25 мая 2018 года. Холст и раму повредил металлическим столбиком приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин.

    Когда мужчину задержали, он рассказал, что решил уничтожить картину, потому что на полотне «всё ложь». Замоскворецкий суд приговорил мужчину в конце апреля 2019 года к двум с половиной годам колонии общего режима.

    Картину реставрировали 4 года. Для её восстановления понадобились новейшие материалы и технологии в реставрационной области, также специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау.

    Это не первый случай нападения на картину. В 1913-м полотно пострадало от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец и сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. Тогда пришлось фактически заново восстанавливать лица царя и царевича. В реставрации участвовал сам Репин.

    В 2013 году православные активисты требовали убрать полотно из галереи, утверждая, что оно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.

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