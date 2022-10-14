На финской границе все меньше отказов россиянам

Новый минимум по отказам россиянам зафиксировали на финской границе — за вчерашний день таких было всего 18. Об этом 14 октября пишут СМИ Финляндии со ссылкой на данные Пограничной службы.



Там отметили, что это самый низкий показатель с 30 сентября, когда финны решили закрыться для туристов из России. Предыдущий рекорд установили 12 октября, когда на границе развернули 25 человек.

«Фонтанка» писала, что за прошлую неделю число въезжающих в Евросоюз россиян сократилось вдвое. В Евросоюзе это связывают с ужесточением визовой политики и «мерами России по предотвращению выезда мужчин призывного возраста».

