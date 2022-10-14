    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, южн

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.06eur62.47
    ТЕМА ДНЯ

    Глава Калининского об облавах на резервистов

    На финской границе все меньше отказов россиянам

    4624
    8 комментариев

    Новый минимум по отказам россиянам зафиксировали на финской границе — за вчерашний день таких было всего 18. Об этом 14 октября пишут СМИ Финляндии со ссылкой на данные Пограничной службы.

    Там отметили, что это самый низкий показатель с 30 сентября, когда финны решили закрыться для туристов из России. Предыдущий рекорд установили 12 октября, когда на границе развернули 25 человек.

    «Фонтанка» писала, что за прошлую неделю число въезжающих в Евросоюз россиян сократилось вдвое. В Евросоюзе это связывают с ужесточением визовой политики и «мерами России по предотвращению выезда мужчин призывного возраста».

    Как выяснилось, Финляндия с 30 сентября закрыта для российских туристов, да не совсем. В заборе нашлась калитка в виде транзита в страны за пределами Шенгена. Как это работает — читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close