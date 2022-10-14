На финской границе все меньше отказов россиянам

Новый минимум по отказам россиянам зафиксировали на финской границе — за вчерашний день таких было всего 18. Об этом 14 октября пишут СМИ Финляндии со ссылкой на данные Пограничной службы.
Там отметили, что это самый низкий показатель с 30 сентября, когда финны решили закрыться для туристов из России. Предыдущий рекорд установили 12 октября, когда на границе развернули 25 человек.
«Фонтанка» писала, что за прошлую неделю число въезжающих в Евросоюз россиян сократилось вдвое. В Евросоюзе это связывают с ужесточением визовой политики и «мерами России по предотвращению выезда мужчин призывного возраста».
Как выяснилось, Финляндия с 30 сентября закрыта для российских туристов, да не совсем. В заборе нашлась калитка в виде транзита в страны за пределами Шенгена. Как это работает — читайте здесь.