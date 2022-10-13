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    Финны развернули на границе всего 25 россиян за сутки. Это минимум

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    Финские пограничники отчитались о своеобразном рекорде — минимум россиян отправились 12 октября обратно домой после отворота на границе. Всего 25 человек.

    Как пишут финские СМИ 13 октября, для сравнения — 30 сентября было 249 отказов, в следующие сутки показатель упал до 173, а затем и до 106. С тех пор число снижалось — 10 октября на границе развернули 37 человек, а 11-го — 32.

    Как выяснилось, Финляндия с 30 сентября закрыта для российских туристов, да не совсем. В заборе нашлась калитка в виде транзита в страны за пределами Шенгена. Как это работает — читайте здесь.

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