Число въезжающих в Евросоюз россиян за неделю сократилось вдвое

В Евросоюз за последнюю неделю въехало в два раза меньше граждан России, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении Агентства ЕС по контролю границ Frontex от 12 октября.



«За прошедшую неделю (3–9 октября) в ЕС въехало 25 600 граждан России, что вдвое меньше, чем неделей ранее», — сказано на сайте ведомства. Сокращение связывают с ужесточением визовой политики Евросоюза и «мерами России по предотвращению выезда мужчин призывного возраста».

