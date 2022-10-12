Число въезжающих в Евросоюз россиян за неделю сократилось вдвое

В Евросоюз за последнюю неделю въехало в два раза меньше граждан России, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении Агентства ЕС по контролю границ Frontex от 12 октября.
«За прошедшую неделю (3–9 октября) в ЕС въехало 25 600 граждан России, что вдвое меньше, чем неделей ранее», — сказано на сайте ведомства. Сокращение связывают с ужесточением визовой политики Евросоюза и «мерами России по предотвращению выезда мужчин призывного возраста».
Чаще всего россияне попадают в ЕС через эстонские и финские пограничные переходы. Большинство из тех, кто приезжает в ЕС, имеют вид на жительство в Европе, шенгенские визы или двойное гражданство.
Тем временем МИД Чехии объявил о том, что россияне с краткосрочными шенгенскими визами не смогут въехать в страну с 25 октября.
Ранее аналогичный запрет ввели в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, затем в этот список вошла и Финляндия. Как финские пограничники начали разворачивать россиян прямо на границе и лишать их виз, читайте здесь.