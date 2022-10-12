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    Чехия запретит въезд туристам из России с 25 октября

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    Россияне с краткосрочными шенгенскими визами не будут допущены в Чехию с 25 октября, заявил после заседания правительства министр иностранных дел Ян Липавский, пишет idnes.cz.

    По словам чиновника, которые приводит ТАСС, республика запрещает въезд россиянам, которые получили кратковременные шенгенские визы с целью туризма или участия в культурных и спортивных мероприятиях. «Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в аэропорт в Праге», — добавил он.

    Ранее аналогичный запрет ввели в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, затем в этот список вошла и Финляндия. Как финские пограничники начали разворачивать россиян прямо на границе и лишать их виз, читайте здесь.

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