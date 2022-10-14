Суд не отпустил грехи раскаявшемуся петербуржцу, прибравшему к рукам церковные 1,4 млн

Московский районный суд воздал за воровство жителю Петербурга, который зашёл на церковную службу и поднял руку на Божью Матерь.



О приговоре Юрию Чернявскому 14 октября сообщает прокуратура. Его признали виновным в краже в особо крупном размере из православного прихода домового храма в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице.

«Фонтанка» писала о с виду интеллигентном мужчине в пальто и с шарфом, повязанном на французский манер, который 3 февраля разбил стекло оклада иконы Божьей Матери, сорвал золотые цепочки с нанизанными на них украшениями и опустошил киот для сбора пожертвований.