Российские войска региональной группировки прибудут в Белоруссию в ближайшие дни

Основу региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии будут составлять вооруженные силы республики и «отдельные воинские формирования» России. Об этом 14 октября заявил замначальника Генштаба РБ по научной работе полковник Виктор Тумар.



По его словам, региональная группировка является «исключительно оборонительным проектом». Ее создали для «обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира» в Белоруссии, а также охраны границы.

