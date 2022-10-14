Российские войска региональной группировки прибудут в Белоруссию в ближайшие дни

Основу региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии будут составлять вооруженные силы республики и «отдельные воинские формирования» России. Об этом 14 октября заявил замначальника Генштаба РБ по научной работе полковник Виктор Тумар.
По его словам, региональная группировка является «исключительно оборонительным проектом». Ее создали для «обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира» в Белоруссии, а также охраны границы.
Войска российской составляющей объединения начнут прибывать в Белоруссию в ближайшие дни, сказал Тумар.
«С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства», – добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране действует «повышенной террористической опасности» в связи с обострением ситуации на границе.
Совместную региональную группировку войск договорились развернуть президенты России и Белоруссии 10 октября. Лукашенко поставил задачу военным не допустить боевых действий на территории своей страны. Задействовать ее в спецоперации на Украине нет необходимости, говорил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.