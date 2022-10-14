    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, южн

    764мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.49eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Облавы на резервистов в парадных

    Российские войска региональной группировки прибудут в Белоруссию в ближайшие дни

    900
    обсудить

    Основу региональной группировки войск Союзного государства в Белоруссии будут составлять вооруженные силы республики и «отдельные воинские формирования» России. Об этом 14 октября заявил замначальника Генштаба РБ по научной работе полковник Виктор Тумар.

    По его словам, региональная группировка является «исключительно оборонительным проектом». Ее создали для «обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира» в Белоруссии, а также охраны границы.

    Войска российской составляющей объединения начнут прибывать в Белоруссию в ближайшие дни, сказал Тумар.

    «С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства», – добавил он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране действует «повышенной террористической опасности» в связи с обострением ситуации на границе.

    Совместную региональную группировку войск договорились развернуть президенты России и Белоруссии 10 октября. Лукашенко поставил задачу военным не допустить боевых действий на территории своей страны. Задействовать ее в спецоперации на Украине нет необходимости, говорил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close