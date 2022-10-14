В Петербурге пройдет кинофестиваль для влюбленных в искусство

«Влюбленные в искусство» — так и называется кинофестиваль, который пройдет с 19 по 22 октября в Петербурге уже в шестой раз. Здесь покажут короткометражные, анимационные, игровые и документальные фильмы — объединенные темой искусства и сохранения культурного наследия. Площадками фестиваля станут Открытая киностудия «ЛЕНДОК», «КИНО&ТЕАТР» в Англетере, кинотеатр «Аврора».

По словам генерального продюсера фестиваля Ильи Михайлова-Соболевского, «фестиваль дает возможность молодым режиссёрам рассказать о тех, кто посвятил свою жизнь творчеству, о мировых шедеврах и неизвестных произведениях». На фестиваль подали заявки режиссеры из Италии, США, Австралии, Ирана, Франции — всего из 21 страны. Жюри возглавляет режиссер и сценарист Феликс Михайлов.

