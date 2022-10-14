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    В кино — средневековый боевик с Тилем Швайгером и Майклом Кейном

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    Фото: centpart.ru/
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    С 20 октября в кино — «Средневековье». Точнее, Чехия XV века — в то время часть Священной Римской империи, раздираемой борьбой за власть. Рыцарь-наемник Ян соглашается на опасное задание: похитить невесту знатного вельможи, метящего на трон. Но любовь вносит свои коррективы: Ян внезапно для себя влюбляется в прекрасную заложницу и противостоит теперь всей империи.

    Жестокий, полный смертоубийств и средневековой грязи фильм вдохновлен реальными событиями и рассказывает о юности национального чешского героя Яна Жижки, который был знаменит тем, что в боях потерял оба глаза, но не проиграл ни одной битвы. В «Средневековье» речь пойдёт о юности рыцаря, когда он ещё не лишился зрения, и, будем честны, вся эта история совершенно выдуманная — но зрителю что за беда? Самого Жижку сыграет актер Бен Фостер («Клиент всегда мертв»). Среди коварных богемских и немецких феодалов можно заметить звездные лица Тиля Швайгера и Майкла Кейна.

    Снимался фильм действительно в Чехии, возле Праги и в нескольких старинных замках. Бюджет его составил целых 500 миллионов чешских крон, или около 19 миллионов долларов США.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: centpart.ru/

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