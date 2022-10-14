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    В Петербурге полиция задержала предполагаемого «режиссера» взрослого фильма с 13-летней

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    В Приморском районе Петербурга полиция процессуально задержала ученика 8-го класса. Подросток помещен в ИВС, ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении сверстницы. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 октября.

    Двумя днями ранее в полицию обратилась мать девочки. Она сообщила, что трое мальчиков трогали ее 13-летнюю дочь и снимали происходящее на камеру. После ролик выложили в Интернет.

    Полиция установила, что действие происходило во время вечеринки с алкоголем в квартире на набережной Черной речки.

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