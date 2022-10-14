В Петербурге полиция задержала предполагаемого «режиссера» взрослого фильма с 13-летней

В Приморском районе Петербурга полиция процессуально задержала ученика 8-го класса. Подросток помещен в ИВС, ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении сверстницы. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 октября.



Двумя днями ранее в полицию обратилась мать девочки. Она сообщила, что трое мальчиков трогали ее 13-летнюю дочь и снимали происходящее на камеру. После ролик выложили в Интернет.

