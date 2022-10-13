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    Девочка стала «звездой» Интернета после того, как трое сверстников на севере Петербурга сняли издевательства над ней на телефон

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    Полиция и СК Приморского района Петербурга устанавливают личности подростков, которые выложили буллинг девочки в Интернет.

    В МВД накануне около половины четвертого дня обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября. По предварительной информации, 4 октября её ребенка трое мальчиков трогали за грудь и половые органы через одежду, снимали всё это, а потом выложили в Интернет.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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