Девочка стала «звездой» Интернета после того, как трое сверстников на севере Петербурга сняли издевательства над ней на телефон

Полиция и СК Приморского района Петербурга устанавливают личности подростков, которые выложили буллинг девочки в Интернет.
В МВД накануне около половины четвертого дня обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября. По предварительной информации, 4 октября её ребенка трое мальчиков трогали за грудь и половые органы через одежду, снимали всё это, а потом выложили в Интернет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.