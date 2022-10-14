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    В «Газпроме» заявили, что для восстановления «Северного потока» может понадобиться новая компрессорная станция

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    Для восстановления «Северного потока» может понадобиться строительство новой компрессорной станции (КС) под российские турбины. Об этом 13 октября заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    Он отметил, что на КС «Портовая» нет ни одной работающей турбины, и, по предварительным расчетам, «гораздо быстрее можно построить все заново». «Никто не сказал о том, что наши европейские партнёры или Германия желают восстановления взорванных ниток. Это первое. Второе, есть регуляторные вопросы, есть вопросы санкционные, есть вопросы юридические. И есть вопросы экономические», – добавил он (цитата по РИА Новости).

    Ранее в МИД РФ заявили о демарше послам Германии, Дании и Швеции из-за расследования диверсий на «Северных потоках».

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. ФСБ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

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