В МИД РФ сообщили о демарше послам Германии, Дании и Швеции из-за расследования диверсий на «Северных потоках»

Главам дипмиссий стран, как сообщается, «высказано недоумение» из-за отсутствия официальной реакции на обращение главы правительства России Михаила Мишустина, направленное руководствам государств ещё 5 октября. Речь в нём шла о привлечении некоторых ведомств нашей страны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсий на газопроводах.

В МИД РФ заявили о демарше послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом 13 октября говорится на сайте российского министерства.

«В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям, в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», — заявили в МИД РФ.



В ведомстве подчеркнули, что Россия не признает результаты расследования, если в нём не примут участие российские специалисты.



Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. ФСБ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме.

