«Возможный виновник на бетономешалке скрылся». На проспекте Испытателей смяло машину

На проспекте Испытателей машина врезалась в здание. Участник аварии полагает, что виновник мог быть водителем КАМАЗа-бетономешалки, который скрылся с места ДТП.



По словам подписчика группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла у дома 2 в третьем часу дня 13 октября. На снимках видна еще одна помятая машина, а на скриншоте видеозаписи — бетономешалка рядом с первым, особенно сильно пострадавшим автомобилем.