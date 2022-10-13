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    «Возможный виновник на бетономешалке скрылся». На проспекте Испытателей смяло машину

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    На проспекте Испытателей машина врезалась в здание. Участник аварии полагает, что виновник мог быть водителем КАМАЗа-бетономешалки, который скрылся с места ДТП.

    По словам подписчика группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла у дома 2 в третьем часу дня 13 октября. На снимках видна еще одна помятая машина, а на скриншоте видеозаписи — бетономешалка рядом с первым, особенно сильно пострадавшим автомобилем.

    Заявительница от госпитализации отказалась, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Подробностей о ДТП нет.

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