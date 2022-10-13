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    В Петербурге появился мемориал в память о погибших на Крымском мосту

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    На Малой Садовой улице в Петербурге заметили мемориал в память о двух местных жителях, погибших на Крымском мосту 8 октября. Фотографию разместили у здания № 8, сразу за торговым домом братьев Елисеевых.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На снимке, сделанном днём 13 октября, — 53-летний Эдуард Чучакин и 33-летняя Зоя Софронова. До трагедии они работали профессиональными гидами и были известными в городе любителями истории: проводили экскурсии на английском и русском языках, а также вели блог на YouTube.

    «Фонтанка» собрала всю официальную информацию по делу о теракте на Крымском мосту. Подробнее о том, что известно, читайте в нашем материале.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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