Володин показывает карту регионов Украины, по которым нанесены удары

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 октября опубликовал карту-схему Украины «Ответы на теракты киевского режима. Результаты». На ней отмечены красным регионы, «в которых уничтожена и повреждена критическая инфраструктура, используемая вооружёнными силами Украины».
«Удары нанесены по 70 энергетическим объектам. Украина потеряла
Сам спикер комментирует её так: «Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким».
Утром 11 октября на Украине гремели взрывы. Минобороны РФ подтвердило удары по энергетической инфраструктуре этой страны. Утром 13 октября появились сообщения о новых взрывах.