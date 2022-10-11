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    Боевые действия на Украине

    Взрывы на Украине. Что известно на данный момент

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    На Украине во вторник, 11 октября, продолжились взрывы. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога, наблюдались проблемы с электричеством. Об этом сообщают РИА Новости, ТАСС и Russia Today со ссылками на СМИ и местные власти. О ситуации утром можно прочитать тут.


    На 14:00 по мск известно, что появились сообщения об отмене воздушной тревоги в некоторых областях Украины, в том числе в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

    Новые взрывы произошли на объектах энергетики Львовской области. По словам мэра Львова, около 30 % города осталось без электричества. Также в городе есть проблемы со светом, перебои с водой и с мобильной связью.

    Новым ударам подверглась Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Киеве происходит веерное отключение электричества. Также Приморский район Одессы остался без света, однако, отключение, по словам представителя местной власти, связано с проведением ремонтных работ.

    Кроме того, перебои с мобильной связью и интернетом фиксируются в разных областях Украины после взрывов.

    Ранее Минобороны РФ подтвердило новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

    «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в Министерстве обороны.

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