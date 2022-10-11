Минобороны РФ подтвердило новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

Российская армия продолжила нанесение массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 11 октября заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в ведомстве.
Утром 11 октября СМИ сообщали о взрывах в ряде областей Украины, в том числе в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Кривом Роге и Ровно. Говорилось об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Во Львовской, Киевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях обесточен 301 населенный пункт. В Киеве и области ввели веерные отключения электроэнергии.
Удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины наносятся со вчерашнего дня.