На Украине снова слышны взрывы. Что известно на данный момент

На территории Украины во вторник, 11 октября, слышны новые взрывы, во всех областях страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают РИА Новости, ТАСС и Russia Today со ссылками на СМИ и местные власти.

Воздушная тревога была объявлена около 9:00 мск во всех областях Украины. Взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях. Также они фиксируются в Винницкой области. Как уточняет РИА Новости, местные власти заявили об атаке дронов-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Во Львовской, Киевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях обесточен 301 населенный пункт.