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    Боевые действия на Украине

    На Украине снова слышны взрывы. Что известно на данный момент

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    На территории Украины во вторник, 11 октября, слышны новые взрывы, во всех областях страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают РИА Новости, ТАСС и Russia Today со ссылками на СМИ и местные власти.

    Воздушная тревога была объявлена около 9:00 мск во всех областях Украины. Взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях. Также они фиксируются в Винницкой области. Как уточняет РИА Новости, местные власти заявили об атаке дронов-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Во Львовской, Киевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях обесточен 301 населенный пункт.


    Также взрывы слышны в Одесской области, Кривом Роге и Ровно. В Киеве и области ввели веерные отключения электроэнергии. МИД Казахстана решает вопрос об эвакуации сотрудников своего посольства из Киева.

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