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    Польский оператор нефтепровода «Дружба» заявил, что не видит вины третьих лиц в утечке

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    Осмотр места утечки на нефтепроводе «Дружба» не выявил признаков вмешательства третьих лиц. Об этом 12 октября заявил его оператор — польская компания PERN.

    Причину неисправности еще не установили, участок исследуют и надеются вскоре восстановить.

    Ранее оператор обнаружил повреждение нефтепровода на одной из ниток западного участка, по которой нефть поставляется в Германию. Там заявили, что давление на второй магистрали упало. Замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявлял, что оснований подозревать саботаж нет. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал утечку «технологической неисправностью».

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