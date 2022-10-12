Новак рассказал, что случилось с нефтепроводом «Дружба»

Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба». Об этом 12 октября в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» заявил вице-премьер Александр Новак.



Он не стал говорить о том, было ли произошедшее диверсией, и призвал дождаться оценки специалистов.



«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена», — сказал Новак (цитата по ТАСС).



Ранее в среду в Германии зафиксировали падение давления на второй магистрали нефтепровода «Дружба». Замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявлял, что оснований рассматривать инцидент как саботаж нет.

