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    Новак рассказал, что случилось с нефтепроводом «Дружба»

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    Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба». Об этом 12 октября в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» заявил вице-премьер Александр Новак.

    Он не стал говорить о том, было ли произошедшее диверсией, и призвал дождаться оценки специалистов.

    «Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена», — сказал Новак (цитата по ТАСС).

    Ранее в среду в Германии зафиксировали падение давления на второй магистрали нефтепровода «Дружба». Замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявлял, что оснований рассматривать инцидент как саботаж нет.

    Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах, как пишет РИА Новости, сообщил, что устранение утечки на «Дружбе» займёт от 2 до 10 дней.

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