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    Мобилизация

    Россияне стали чаще просить убежища в Финляндии

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    Россияне стали чаще просить убежища в Финляндии после объявления частичной мобилизации. Об этом 12 октября в соцсетях заявила финская миграционная служба Migri.

    По данным ведомства, менее чем за месяц от россиян поступило 432 таких заявления, тогда как за год — 848. В последние годы Финляндия получала от 200 до 500 заявлений о предоставлении убежища от граждан РФ.

    В начале октября финские пограничники заявили, что поток россиян в страну упал до минимума с середины сентября. За день через сухопутную границу прибыло 784 россиянина, и 69 из них получили отказы во въезде. Напомним, что с 30 сентября Финляндия не пускает туристов из России.

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