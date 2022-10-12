Россияне стали чаще просить убежища в Финляндии после объявления частичной мобилизации. Об этом 12 октября в соцсетях заявила финская миграционная служба Migri.



По данным ведомства, менее чем за месяц от россиян поступило 432 таких заявления, тогда как за год — 848. В последние годы Финляндия получала от 200 до 500 заявлений о предоставлении убежища от граждан РФ.



В начале октября финские пограничники заявили, что поток россиян в страну упал до минимума с середины сентября. За день через сухопутную границу прибыло 784 россиянина, и 69 из них получили отказы во въезде. Напомним, что с 30 сентября Финляндия не пускает туристов из России.

