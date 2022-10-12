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    Мобилизация

    Убеждения, здоровье, возраст. Десять петербуржцев оспаривают свою мобилизацию в судах

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    Петербургские суды приняли к производству десять исков от горожан, которые оспаривают свою мобилизацию. Об этом 12 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Лидер — Фрунзенский райсуд, где зарегистрировали три иска. По два в Красногвардейском и Приморском райсудах. В Выборгском, Колпинском и Невском — по одному.

    Отмечается, что истцы просят признать незаконными решения о мобилизации, ссылаясь на проблемы со здоровьем, неподходящий возраст или убеждения, которым служба в армии противоречит. Один утверждает, что ему положена отсрочка, так как он работает в компании, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения.

    5 октября вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что в Петербурге 15 ошибочно мобилизованных горожан вернулись домой. Все жалобы, по его словам, аккумулируются на базе Центра управления регионом и рассматриваются индивидуально. Губернатор Александр Беглов просил писать ему на страницу в случае «возникновения спорных ситуаций». Также работают горячие линии Минобороны, прокуратуры и Следственного комитета.

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