Убеждения, здоровье, возраст. Десять петербуржцев оспаривают свою мобилизацию в судах

Петербургские суды приняли к производству десять исков от горожан, которые оспаривают свою мобилизацию. Об этом 12 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Лидер — Фрунзенский райсуд, где зарегистрировали три иска. По два в Красногвардейском и Приморском райсудах. В Выборгском, Колпинском и Невском — по одному.



Отмечается, что истцы просят признать незаконными решения о мобилизации, ссылаясь на проблемы со здоровьем, неподходящий возраст или убеждения, которым служба в армии противоречит. Один утверждает, что ему положена отсрочка, так как он работает в компании, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения.

