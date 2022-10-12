«Скандинавия» поехала по шести полосам на новом участке. Посмотрите на него с высоты

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Поделиться Поделиться





На участке федеральной трассы «Скандинавия» между поворотами к поселкам Цвелодубово и Кирилловское в Выборгском районе Ленобласти 12 октября официально запустили движение после полутора лет реконструкции. Дорогу расширили, снабдили переходами для людей и животных и перестроили несколько развязок. Одна из них теперь имеет уникальную форму. Движение по участку «Скандинавии» с 80-го по 100-й километр открыли в режиме телемоста одновременно с участком обхода Майкопа в рамках X международной специализированной выставки-форума «Дорога 2022», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». За полтора года работ 20 километров «Скандинавии» расширили до шести полос, реконструировали развязки на 82-м, 86-м и 100-м километрах трассы и мост через реку Великая, а также построили два надземных пешеходных перехода, два скотопрогона в насыпи дороги.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Поделиться Поделиться





Конфигурация развязки у поворота на Цвелодубово является уникальной для Ленобласти — «ромб с двумя кольцевыми пересечениями» и с четырьмя съездами, отмечают в управлении. По ней можно как съезжать с основной дороги, так и заезжать на нее, через кольцевые пересечения можно выехать на второстепенную дорогу, а схема движения позволяет развернуться при движении как из Выборга, так и из Петербурга. На трассе уложили три слоя асфальта общей толщиной 23 сантиметра и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона — он более долговечен и устойчив к образованию колеи и трещин. Убрали все существовавшие левые повороты, а встречные потоки разделили бетонным парапетным ограждением. На трассе смонтировали освещение, а вдоль леса — более 20 километров сетчатого ограждения, чтобы дикие животные не выбегали на дорогу.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Поделиться Поделиться





Реконструкция участка с 80-го по 100-й километр стартовала весной 2020 года. Сейчас работы ведутся еще на двух участках «Скандинавии» с 100-го по 134-й километр. Вся трасса от границы Петербурга и Ленобласти до начала обхода Выборга будет расширена до шести полос и освещена. Заодно дорожники реконструируют и построят 10 развязок, 11 путепроводов, 6 скотопрогонов, 5 мостов и 8 надземных пешеходных переходов. Завершить реконструкцию трассы планируют в 2024 году.