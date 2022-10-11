Новый участок «Скандинавии» готов к сдаче на год раньше срока

Дорожники завершили работы на 20-километровом участке трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Движение по нему запустят 12 октября.
Реконструкция участка федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» от поворота на Цвелодубово до поворота на Кирилловское завершена на год раньше срока, сообщает 11 октября пресс-служба администрации Ленобласти. Отрезок трассы протяженностью 21 километр стал шестиполосным — по три полосы в каждом направлении. Также на нем построена уникальная для области развязка, отмечают в администрации.
Поэтапная реконструкция «Скандинавии» ведётся с 2016 года. Следующими расширят участки с 100-го по 122-й километр и со 122-го по 134-й километр. Завершить реконструкцию трассы до обхода Выборга планируют в 2024 году.