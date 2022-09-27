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    Новый участок «Скандинавии» — на финишной прямой. Движение открыто почти на всех 20 км

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    Реконструкция двадцатикилометрового участка трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти подбирается к завершению. На большей его части уже можно ехать по всем полосам.

    Сейчас движение на участке с 80-го по 100-й километр федеральной автодороги А-181 «Скандинавия», от развязки с дорогой Рощино — Цвелодубово до поворота к поселку Кирилловское, выборочно открыто по всем шести полосам, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону Петербурга уже свободны все три полосы, в сторону Выборга открыто процентов 70 дороги. Подрядчик еще наносит там разметку, устанавливает дорожные знаки и укрепляет обочины, поэтому на некоторых отрезках трассы пока доступны только одна-две полосы.

    По контракту работы на участке должны завершить в октябре 2023 года. В июле «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к проекту, сообщал, что отрезок с 80-го по 100-й километр могут сдать уже этой осенью.

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