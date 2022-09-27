Новый участок «Скандинавии» — на финишной прямой. Движение открыто почти на всех 20 км

Реконструкция двадцатикилометрового участка трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти подбирается к завершению. На большей его части уже можно ехать по всем полосам.



Сейчас движение на участке с 80-го по 100-й километр федеральной автодороги А-181 «Скандинавия», от развязки с дорогой Рощино — Цвелодубово до поворота к поселку Кирилловское, выборочно открыто по всем шести полосам, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону Петербурга уже свободны все три полосы, в сторону Выборга открыто процентов 70 дороги. Подрядчик еще наносит там разметку, устанавливает дорожные знаки и укрепляет обочины, поэтому на некоторых отрезках трассы пока доступны только одна-две полосы.