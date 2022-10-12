    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    763мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.68eur62.35

    Миллер считает, что несколько холодных зимних дней могут заморозить Европу

    2623
    11 комментариев

    Ряд европейских городов могут замерзнуть в самые холодные зимние дни. Так считает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Свою точку зрения он озвучил 12 октября на Российской энергетической неделе.

    «Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», — цитирует Миллера РИА Новости.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые введут ограничения на их оплату. Также глава государства предложил создать для Европы крупнейший газовый хаб на территории Турции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close