Миллер считает, что несколько холодных зимних дней могут заморозить Европу

Ряд европейских городов могут замерзнуть в самые холодные зимние дни. Так считает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Свою точку зрения он озвучил 12 октября на Российской энергетической неделе.
«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», — цитирует Миллера РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые введут ограничения на их оплату. Также глава государства предложил создать для Европы крупнейший газовый хаб на территории Турции.