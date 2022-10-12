Миллер считает, что несколько холодных зимних дней могут заморозить Европу

Ряд европейских городов могут замерзнуть в самые холодные зимние дни. Так считает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Свою точку зрения он озвучил 12 октября на Российской энергетической неделе.



«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», — цитирует Миллера РИА Новости.

