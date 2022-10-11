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    В Петербурге арестован участник нападения на клуб «Цоколь». До изолятора его довёл «Сталкер»

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    Невский районный суд Петербурга заключил под стражу Николая Чередника, отметившегося в нападении на антифашистов в команде с создателем группировки «Линкольн-88». Едва погасив судимость, он озаботился новой.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 11 октября Чередника доставили в суд с ходатайством об аресте. Ему вменяют незаконное хранение оружия в квартире на проспекте Обуховской Обороны, 199. Среди изъятого самодельно переделанный сигнальный Stalker M906-S и патроны к нему.

    С обыском к 26-летнему Череднику наведались 9 октября, на следующий день дознание Невского УМВД возбудило дело по первой части статьи 222 УК. По данным «Фонтанки», в следственный изолятор официально безработного и не зарегистрированного в Петербурге фигуранта просили отправить, отметив в том числе его интерес к национал-социализму и взрывотехнике.

    Подозреваемый заключён под стражу до 9 декабря.

    В апреле прошлого года Николай Чередник слушал приговор за хулиганское нападение на музыкальный клуб «Цоколь» в сентябре 2018 года, совпавшее с концертом челябинской команды Truckdrivers, участники которой имели отношение к антифа-идеологии. Автору бренда «Линкольн-88» Андрею Линоку был назначен реальный срок, рядовых участников, среди которых был Чередник, наказали условно.

    В конце 2021 года Чередник через суд пытался досрочно избавиться от судимости, но не преуспел. Сейчас его судимость погашена, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе судов.

    Группировке «Линкольн-88» вменяли двенадцать нападений на иностранцев и неславян, в том числе два убийства. Линок в 2011 году был приговорён к девяти годам в колонии, его судимость также погашена.

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