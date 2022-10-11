В Петербурге арестован участник нападения на клуб «Цоколь». До изолятора его довёл «Сталкер»

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу Николая Чередника, отметившегося в нападении на антифашистов в команде с создателем группировки «Линкольн-88». Едва погасив судимость, он озаботился новой.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 11 октября Чередника доставили в суд с ходатайством об аресте. Ему вменяют незаконное хранение оружия в квартире на проспекте Обуховской Обороны, 199. Среди изъятого самодельно переделанный сигнальный Stalker M906-S и патроны к нему.

С обыском к 26-летнему Череднику наведались 9 октября, на следующий день дознание Невского УМВД возбудило дело по первой части статьи 222 УК. По данным «Фонтанки», в следственный изолятор официально безработного и не зарегистрированного в Петербурге фигуранта просили отправить, отметив в том числе его интерес к национал-социализму и взрывотехнике.

Подозреваемый заключён под стражу до 9 декабря. В апреле прошлого года Николай Чередник слушал приговор за хулиганское нападение на музыкальный клуб «Цоколь» в сентябре 2018 года, совпавшее с концертом челябинской команды Truckdrivers, участники которой имели отношение к антифа-идеологии. Автору бренда «Линкольн-88» Андрею Линоку был назначен реальный срок, рядовых участников, среди которых был Чередник, наказали условно.