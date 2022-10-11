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    Петербургский предприниматель купил замок Тевтонского ордена под Калининградом за 7,6 млн рублей

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    Фото: (ГИС) «Торги»
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    Петербургская компания «ГринАртДевелопмент» приобрела на торгах замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау в Калининградской области за 7,6 млн рублей. Об этом сообщается в итоговом протоколе проведения конкурса, опубликованном на сайте ГИС «Торги».

    Объект продавали по начальной цене 4,6 млн рублей. Помимо «ГринАртДевелопмент» в конкурсе участвовал еще один претендент — компания «Юнион апарт», которая предложила заплатить за здание 5 млн рублей.

    Замок Прейсиш-Эйлау находится в городе Багратионовске Калининградской области. Он был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в XIV веке. Замок не сильно пострадал в годы Второй мировой войны, его жилые помещения эксплуатировались до начала 1960-х годов, а с 1961 года их использовали под склады. Позднее специалисты зафиксировали плохое состояние здания. В 2007 году его признали региональным памятником.

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    Власти региона не раз пытались продать объект. В 2018 году его выставили на торги за 9,7 млн рублей, но покупателя не нашли. Второй раз с тем же результатом его пытались продать в 2020 году. Третья попытка оказалась успешной.

    По данным СПАРК, зарегистрированной в Петербурге в 2021 году компанией «ГринАртДевелопмент» владеет предприниматель Владислав Мазурок. Ему же принадлежат 77,5% компании «СЛТ-Аква» из Тольятти, которая производит полипропиленовые трубы. Ее выручка в 2021 году составила 742 млн рублей.

    Оставшиеся 22,5% фирмы находятся в собственности Олега Грефа, сына главы Сбербанка Германа Грефа. Кроме того, Мазурок и Греф-младший являются управляющими директорами московской инжиниринговой компании «Грин» с выручкой 392 млн рублей в 2021 году.

    Фото: (ГИС) «Торги»

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