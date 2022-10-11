Разрушения в курском посёлке: двухэтажный дом не восстановить, раненые — в тяжёлом состоянии

Глава Курской области Роман Старовойт 11 октября посетил поселок Тёткино, вчера попавший под обстрел, и показал, как он выглядит.
По его словам, серьёзные повреждения получил жилой двухэтажный дом на 21 квартиру, в нём на тот момент находились семь человек. Двое раненых, о которых писала «Фонтанка», — семейная пара. Вчера их на вертолёте доставили в Курск. Их состояние остаётся тяжёлым. Мужчина с осколочными ранениями находится в хирургии, его супругу переводят в ожоговое отделение. За процессом наблюдают московские врачи с помощью телемедицины.
Здание ремонту не подлежит. Власти обещают предоставить жильцам компенсацию для покупки нового жилья и помочь с восстановлением документов.
«На территории спиртзавода повреждены электрические кабельные линии — завтра на место выйдут подрядчики. Начали восстанавливать газовую трубу. Вечером планируется запустить часть производства», — рассказывает Старовойт.
6 октября в результате обстрела в Тёткино погиб пожилой мужчина.