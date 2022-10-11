    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, южн

    759мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.31eur60.8

    Боевые действия на Украине

    Разрушения в курском посёлке: двухэтажный дом не восстановить, раненые — в тяжёлом состоянии

    2681
    обсудить

    Глава Курской области Роман Старовойт 11 октября посетил поселок Тёткино, вчера попавший под обстрел, и показал, как он выглядит.

    Фото: глава Курской области Роман Старовойт
    ПоделитьсяПоделиться

    По его словам, серьёзные повреждения получил жилой двухэтажный дом на 21 квартиру, в нём на тот момент находились семь человек. Двое раненых, о которых писала «Фонтанка», — семейная пара. Вчера их на вертолёте доставили в Курск. Их состояние остаётся тяжёлым. Мужчина с осколочными ранениями находится в хирургии, его супругу переводят в ожоговое отделение. За процессом наблюдают московские врачи с помощью телемедицины.

    ПоделитьсяПоделиться

    Здание ремонту не подлежит. Власти обещают предоставить жильцам компенсацию для покупки нового жилья и помочь с восстановлением документов.

    «На территории спиртзавода повреждены электрические кабельные линии — завтра на место выйдут подрядчики. Начали восстанавливать газовую трубу. Вечером планируется запустить часть производства», — рассказывает Старовойт.

    6 октября в результате обстрела в Тёткино погиб пожилой мужчина.

    Фото: глава Курской области Роман Старовойт

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close