В Курской области в результате обстрела умер человек

В поселке Теткино в Курской области снова зафиксирован обстрел. Не обошлось без жертв. Об этом вечером 6 октября рассказал губернатор региона Роман Старовойт.



Глава Курской области отметил, что было «зафиксировано не менее 10 прилётов со стороны Украины». Умерший местный житель — 72-летний пенсионер. «По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии», — рассказал Старовойт.

Он добавил, что серьезно пострадали несколько домов, а также получил повреждение местный газопровод.