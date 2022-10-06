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    Боевые действия на Украине

    В Курской области в результате обстрела умер человек

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    В поселке Теткино в Курской области снова зафиксирован обстрел. Не обошлось без жертв. Об этом вечером 6 октября рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

    Глава Курской области отметил, что было «зафиксировано не менее 10 прилётов со стороны Украины». Умерший местный житель — 72-летний пенсионер. «По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии», — рассказал Старовойт.

    Он добавил, что серьезно пострадали несколько домов, а также получил повреждение местный газопровод.

    «Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте», — добавил глава Курской области.

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