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    Этнографический музей расскажет о феномене «нового человека»

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    Фото: ethnomuseum.ru/
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    Проект предлагает погружение в «советскую мифологию», исследование приёмов формирования нового человека в ранний советский период. Как борьба с прошлым связана с конструированием наций в рамках советского проекта и в чем это выражалось в быту — вы узнаете на выставке.

    Экспозиция «Новый человек. Между утопией и традициями. К 100-летию образования СССР» в Этнографическом музее будет посвящена феномену «нового человека» — советского. Вы увидите артефакты эпохи, кадры хроники, фотографии. Нам сегодня сложно представить масштаб разрыва с дореволюционным прошлым, к которому стремился СССР, — тогда новое государство позиционировало себя как принципиально иное по отношению к Российской империи. СССР не был её преемником ни на международном уровне, ни тем более идеологически.

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    Среди феноменов внутренней политики — создание «нового человека» и конструирование национальных культур в соответствии с идеологией. Для этого советская культурная политика использовала элементы народных культур и идеологизированную «мифологию». Всё вместе это породило особый контекст, не похожий ни на что другое.

    Выставка «Новый человек. Между утопией и традициями. К 100-летию образования СССР» пройдёт в Этнографическом музее с 18 октября по 31 декабря 2022. 6+

    Анастасия Семенович

    Фото: ethnomuseum.ru/

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