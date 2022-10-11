Этнографический музей расскажет о феномене «нового человека»

Проект предлагает погружение в «советскую мифологию», исследование приёмов формирования нового человека в ранний советский период. Как борьба с прошлым связана с конструированием наций в рамках советского проекта и в чем это выражалось в быту — вы узнаете на выставке.



Экспозиция «Новый человек. Между утопией и традициями. К 100-летию образования СССР» в Этнографическом музее будет посвящена феномену «нового человека» — советского. Вы увидите артефакты эпохи, кадры хроники, фотографии. Нам сегодня сложно представить масштаб разрыва с дореволюционным прошлым, к которому стремился СССР, — тогда новое государство позиционировало себя как принципиально иное по отношению к Российской империи. СССР не был её преемником ни на международном уровне, ни тем более идеологически.

