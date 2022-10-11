Такси влетело в забор на перекрестке Парфёновской и Альбуминной, есть пострадавший

Утро 11 октября на дорогах Петербурга отметилось сразу несколькими ДТП с тараном препятствий. Досталось дому, забору и светофору. Не обошлось и без пострадавшего.



На пересечении Парфёновской и Альбуминной улиц легковое такси врезалось в ограждение проезжей части, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. Машина осталась без переднего бампера, но забор устоял и не дал ей вылететь на тротуар. Чем, судя по фото, спас от повреждений припаркованный рядом электросамокат.