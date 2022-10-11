Такси влетело в забор на перекрестке Парфёновской и Альбуминной, есть пострадавший

Утро 11 октября на дорогах Петербурга отметилось сразу несколькими ДТП с тараном препятствий. Досталось дому, забору и светофору. Не обошлось и без пострадавшего.
На пересечении Парфёновской и Альбуминной улиц легковое такси врезалось в ограждение проезжей части, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. Машина осталась без переднего бампера, но забор устоял и не дал ей вылететь на тротуар. Чем, судя по фото, спас от повреждений припаркованный рядом электросамокат.
По видео очевидца можно предположить, что вторым участником ДТП стал еще один легковой автомобиль, остановившийся после на другой стороне дороги. В такси от удара сработали подушки безопасности. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии пострадал 50-летний мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Несколькими часами ранее на перекрестке улиц Зайцева и Васи Алексеева тоже столкнулись две легковые машины, сообщает в группе еще один Максим. От удара одну из них — «Шкоду» — отбросило в светофорный столб.
А ночью на Московском проспекте KIA Rio после столкновения с KIA K5 на перекрестке протаранила витрину аптеки. Водитель «Рио» получил травмы.
Сильных пробок при этом в городе утром не было: максимальная загруженность, по данным «Яндекс. Пробок», составила обычные 6 баллов. Плотнее всего было на Приморском проспекте из центра и на проспекте Культуры — Тихорецком проспекте в центр, там зафиксировали 8 баллов. Витебский проспект, который уплотнил ремонт дороги, в центр был загружен на 7 баллов.
Самые большие пробки утра отмечены:
- в 09:09 на проспекте Обуховской Обороны — 6,2 км от Шлиссельбургского проспекта до улицы Крупской;
- в 08:30 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 09:54 на Приморском шоссе — 4,2 км от Яхтенной улицы до торгового центра;
- в 09:12 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
- в 08:39 на проспекте Маршала Блюхера и Кантемировской улице — 4,1 км от Замшиной улицы до Большого Сампсониевского проспекта.