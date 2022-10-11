Kia Rio припарковался в аптеку после встречи на Московском. Водитель в больнице

Авария отправила в больницу водителя кроссовера неподалеку от набережной Обводного канала. К проблемам привела невнимательность.
Последствия ДТП показывали очевидцы 11 октября. Два автомобиля столкнулись у дома 63 по Московскому проспекту. Сильно помятый черный Kia Rio, получивший, судя по всему, удар в бок, влетел в витрину аптеки, а Kia K5 с помятым «лицом» остался на дороге.
Как стало известно «Фонтанке», авария произошла во вторник после полуночи. По предварительным данным, Kia Rio нарушил ПДД — он двигался прямо по Московскому проспекту, хотя движение по полосам было только направо. В итоге в него врезался Kia K5.
Пострадал 25-летний водитель Kia Rio, уроженец одной из среднеазиатских стран. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.