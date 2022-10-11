В Москве назвали наиболее востребованную ВУС в рамках частичной мобилизации

В Москве в рамках частичной мобилизации чаще всего набирают резервистов, имеющих военно-учетную специальность мотострелков. Об этом 11 октября рассказал ТАСС заместитель столичного военного комиссара Максим Локтев.
«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал он. Также среди популярных профессий — специалисты ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что прежде всего в рамках частичной мобилизации на службу будут призываться категории граждан, необходимые для выполнения задач, речь идет о стрелках, танкистах, артиллеристах, водителях и механиках-водителях. Один из основных факторов — наличие боевого опыта.
Президент РФ Владимир Путин 10 октября сообщил о том, что при частичной мобилизации было достаточно «бестолковщины». Он попросил глав регионов держать под контролем соблюдение законодательства.