В Москве назвали наиболее востребованную ВУС в рамках частичной мобилизации

В Москве в рамках частичной мобилизации чаще всего набирают резервистов, имеющих военно-учетную специальность мотострелков. Об этом 11 октября рассказал ТАСС заместитель столичного военного комиссара Максим Локтев.



«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал он. Также среди популярных профессий — специалисты ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты.