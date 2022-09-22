Минобороны РФ ответило, кого мобилизуют в первую очередь

По данным ведомства, будут призываться категории граждан, необходимые для выполнения задач, речь идет о стрелках, танкистах, артиллеристах, водителях и механиках-водителях. Один из основных факторов — наличие боевого опыта. Приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности.

Будут призываться как офицеры, так и рядовые, и сержанты. Согласно законодательству, по мобилизации подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55.

По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, квот по численности призываемых из запаса нет. Каждый субъект получил задание по поставке мобилизационных ресурсов. Это число зависит от количества людей, состоящих на воинском учете.



Офицер добавил, что количество людей, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего мобилизационного резерва. Об этом же говорил и глава Минобороны Сергей Шойгу, который называл цифру в 300 тысяч человек.