Путин: При частичной мобилизации достаточно бестолковщины

Президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами попросил их держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации в России. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости.





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Также Путин указал, что бестолковщины при частичной мобилизации было достаточно, а проблемы в этой сфере накапливались долго.

По словам главы государства, необходимо проанализировать и сделать предложения, как по-современному должна быть организована работа по частичной мобилизации.

