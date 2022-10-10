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    Мобилизация

    Путин: При частичной мобилизации достаточно бестолковщины

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    Президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами попросил их держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации в России. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости.


    Новость дополняется.

    Также Путин указал, что бестолковщины при частичной мобилизации было достаточно, а проблемы в этой сфере накапливались долго.

    По словам главы государства, необходимо проанализировать и сделать предложения, как по-современному должна быть организована работа по частичной мобилизации.

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