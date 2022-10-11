В МИД заявили, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет 11 октября РИА Новости.



По его словам, США и их союзники на фоне событий на Украине сами активно вводят в оборот ядерную риторику и говорят о том, что Москва якобы готовится к применению подобного вооружения.

9 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что вероятность ядерной войны в последнее время стремительно растет.



Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркивала, что у России нет намерений применять ядерное оружие. А в МИД РФ заявили, что Москва привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны.

