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    Боевые действия на Украине

    В МИД заявили, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

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    Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет 11 октября РИА Новости.

    По его словам, США и их союзники на фоне событий на Украине сами активно вводят в оборот ядерную риторику и говорят о том, что Москва якобы готовится к применению подобного вооружения.

    9 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что вероятность ядерной войны в последнее время стремительно растет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркивала, что у России нет намерений применять ядерное оружие. А в МИД РФ заявили, что Москва привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны.

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